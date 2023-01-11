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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин – в старте «Монако» на матч с «Лорьяном»

11 Января 2023 • 22:54 Комментировать
Лорьян
0:0
Монако
1-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч Лиги 1 против «Лорьяна» в стартовом составе. Стартовый свисток матча прозвучит с минуты – на минуту, в 23:00 по Москве.

«Монако» Головина разместилось на пятом месте чемпионата Франции, у клуба 33 очка. «Лорьян» - шестой, 31 очко.

Напомним, что в текущем сезоне у Головина четыре забитых гола и пять ассистов во всех клубных турнирах. Всего за монегасков россиянин провёл 25 матчей.

Следите за текстовой трансляцией встречи на портале Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лорьян Александр Головин
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