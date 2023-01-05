Гранат считает, что у Головина подходящий возраст для перехода в топ-клуб

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в европейский топ-клуб.

«У него подходящий возраст для перехода в топ-клуб. То, что он так результативно играет, никого не удивляет. Ему пора быть лидером команды», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению эксперта, если Головин на таком же уровне проведет остаток сезона, то в летнее трансферное окно на него будет большой спрос.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.