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Чемпионат Франции. Лига 1

Орлов считает, что Головин готов к переходу в топ-клуб

08 Января 2023 • 19:16 Комментировать
Лорьян
...
Монако
11.01 23:00

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.  

«Головин сейчас физически преобразился. Перерос ли он уровень «Монако»?  Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Но мы не знаем с точки зрения европейского трансферного рынка», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт считает, что сам Головин хотел бы попробовать свои силы в топ-клубе, ведь периодически появляются новости о заинтересованности команд в хавбеке, хотя все это может быть работа агента.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Геннадий Орлов Александр Головин
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ЛОРЬЯН МОНАКО
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