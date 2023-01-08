Орлов считает, что Головин готов к переходу в топ-клуб

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин сейчас физически преобразился. Перерос ли он уровень «Монако»? Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Но мы не знаем с точки зрения европейского трансферного рынка», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт считает, что сам Головин хотел бы попробовать свои силы в топ-клубе, ведь периодически появляются новости о заинтересованности команд в хавбеке, хотя все это может быть работа агента.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет пять голевых передач.