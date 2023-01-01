Переход Бадьяшиля в «Челси» будет оформлен в понедельник

Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль в скором времени будет представлен в качестве новичка «Челси».

21-летний футболист не попал в заявку на прошедший сегодня матч «Монако» против «Бреста», поскольку его переход в «Челси» вот-вот будет завершён. По данным Фабрицио Романо, француз уже попрощался со своими нынешними одноклубниками. В понедельник он прилетит в Лондон и пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «Челси». Стоимость трансфера, как сообщалось ранее, составит порядка 38 млн евро.

Бенуа Бадьяшиль закончил академию «Монако», а в 2019 году был переведён в первую команду монегасков. В 16 матчах текущего сезона центбрек отметился двумя голами.