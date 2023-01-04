Головин попал в символическую сборную 17 тура Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную чемпионата Франции по версии издания L'Equipe. Россиянин занял место на левом фланге полузащиты.
Напомним, 1 января гол Головина принёс монегаскам победу над «Брестом» - 1:0. Полузащитник забил его красивым дальним ударом из-за пределов штрафной площади.
Три очка позволили «Монако» закрепиться на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Франции, теперь у клуба 33 очка. Отставание от первого места, на котором идёт «ПСЖ» - 11 очков.
Следующий матч «Монако» сыграет в гостях 11 января, соперник не самый слабый – «Лорьян».
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