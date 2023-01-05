Червиченко предположил, что Головин перерос уровень «Монако»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние успехи россиянина Александра Головина в «Монако» и предположил, что полузащитник уже мог перерасти свой нынешний клуб. В 2023 году исполнится пять лет с момента, как Головин стал игроком монегасков.

«Можно было бы сказать, что Головин готов к переходу в топ-клуб. Но сейчас очень важно, какой топ-клуб и где он располагается», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Червиченко добавил, что, например, в той же Англии сейчас Головина смогут затравить за то, что он россиянин, ибо теперь политика вмешалась в футбол сильнее, чем когда-то ранее.

«Не уверен, что в Англии или Испании будет нормальное отношение к Головину, даже если в «Монако» сейчас всё спокойно», - резюмировал Червиченко.

В текущем сезоне Головин забил за свой клуб уже четыре гола и отдал пять ассистов. Монегаски выступают в Лиге 1 и в Лиге Европы УЕФА.