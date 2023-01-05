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Чемпионат Франции. Лига 1

Булыкин дал совет Головину

05 Января 2023 • 22:01 Комментировать
Лорьян
...
Монако
11.01 23:00

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин дал совет Александру Головину - пожалуй, самому талантливому российскому футболисту, который выступает за пределами страны. Головин проводит очередной сезон в составе «Монако», в котором раз за разом отмечается голами и ассистами.

«На его месте никуда бы не дёргался. Мой совет: остаться в «Монако», добиваясь хороших результатов там», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что Головин в стане монегасков обосновался уже давно и главный тренер явно ему доверяет, этим надо пользоваться.

В текущем сезоне Головин забил за «Монако» пять голов во всех турнирах, а также отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Александр Головин
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ЛОРЬЯН МОНАКО
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