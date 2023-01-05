Мостовой считает, что Головин созрел для топ-клуба

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин давно созрел для топ-клуба, но «Монако» — это и есть топ-клуб. Во Франции просто есть ПСЖ, который скупил всех. Топ-клуб — это очень относительно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Валенсия» тоже является топ-клубом, но она не может попасть в Лигу Европы. Мостовой считает, что если у Головина есть вариант с условным «Ньюкаслом», то стоит перейти в такой клуб.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять ассистов.