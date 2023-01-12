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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» не сумел переиграть «Лорьян»

12 Января 2023 • 01:17 Комментировать
Лорьян
2:2
Монако
окончен

В богатом на события матче восемнадцатого тура французского чемпионата «Монако» не сумел переиграть на выезде «Лорьян», обе команды забили друг другу по два мяча. Монегаски открыли счет, но затем пропустили два мяча и лишь Виссам Бен-Йеддер смог принести своей команде ничью, забив второй гол «Монако».

Александр Головин провел на поле практически весь матч - его заменили на 83-й минуте. 

Протокол игры  
Лорьян2:2Монако
  61'Эмболо Брель (0:1)
(1:1) Уттара Данго75'  
(2:1) Моффи Теремас77'  
  90'Бен-Йеддер Виссам (2:2)
Манноне ВитоКалюлю ГедеонМеите БамоТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанАбергель ЛоранИнносент Бонке  42' 63' (Понсо Жульен ( 63') Уттара Данго 86' (Диарра Стефан ( 86') Ле Фе ЭнцоКатлайн ЙоаннМоффи Теремас 85' (Коне Ибраима ( 85')
Запасные: Аушиш АдильДукуре СиринеБартуш ТеддиБуасгар КентенСилва ИгорЙонгва Дарлин
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан ГильермоКайо Энрике  37'Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIДиатта Крепин 62' (Желсон Мартиньш ( 62') Головин Александр 83' (Якобс Исмаил ( 83') Бен Сехир Элиссе 83' (Боаду Мирон ( 83') Эмболо Брель 62' (Бен-Йеддер Виссам ( 62')
Запасные: Сарр МалангМинамино ТакумиМатазо ЭлиоДидийон ТомасАклиуш Манес
11 января. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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