«Монако» не сумел переиграть «Лорьян»

В богатом на события матче восемнадцатого тура французского чемпионата «Монако» не сумел переиграть на выезде «Лорьян», обе команды забили друг другу по два мяча. Монегаски открыли счет, но затем пропустили два мяча и лишь Виссам Бен-Йеддер смог принести своей команде ничью, забив второй гол «Монако».
Александр Головин провел на поле практически весь матч - его заменили на 83-й минуте.
Протокол игры
|61'Эмболо Брель (0:1)
|(1:1) Уттара Данго75'
|(2:1) Моффи Теремас77'
|90'Бен-Йеддер Виссам (2:2)
Манноне Вито•Калюлю Гедеон•Меите Бамо•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Абергель Лоран•Инносент Бонке 42'63' (Понсо Жульен (63') •Уттара Данго86' (Диарра Стефан (86') •Ле Фе Энцо•Катлайн Йоанн•Моффи Теремас85' (Коне Ибраима (85')
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике• 37'Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Диатта Крепин62' (Желсон Мартиньш (62') •Головин Александр83' (Якобс Исмаил (83') •Бен Сехир Элиссе83' (Боаду Мирон (83') •Эмболо Брель62' (Бен-Йеддер Виссам (62')
11 января. Стадион "Стад де Мустуар".
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