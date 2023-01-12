«Монако» не сумел переиграть «Лорьян»

В богатом на события матче восемнадцатого тура французского чемпионата «Монако» не сумел переиграть на выезде «Лорьян», обе команды забили друг другу по два мяча. Монегаски открыли счет, но затем пропустили два мяча и лишь Виссам Бен-Йеддер смог принести своей команде ничью, забив второй гол «Монако».

Александр Головин провел на поле практически весь матч - его заменили на 83-й минуте.