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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Головина «Тулузе» может стать лучшим в Лиге 1 за ноябрь-декабрь

09 Января 2023 • 20:38 Комментировать
Лорьян
...
Монако
11.01 23:00

Гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Тулузы» (2:0) может стать лучшим голом ноября-декабря в чемпионате Франции.

Соперничать Головин будет с ещё четырьмя игроками и авторами голов из других французских клубов – Алексисом Санчесом («Марсель»), Кевином Гамейро («Страсбург»), Теремом Моффи («Лорьян») и Райаном Шерки («Лион»).

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря Лига 1 ушла на паузу в связи с чемпионатом мира по футболу. Поэтому лучший гол выбирают за два месяца – ноябрь и декабрь.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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ЛОРЬЯН МОНАКО
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