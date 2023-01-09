Гол Головина «Тулузе» может стать лучшим в Лиге 1 за ноябрь-декабрь

Гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Тулузы» (2:0) может стать лучшим голом ноября-декабря в чемпионате Франции.

Соперничать Головин будет с ещё четырьмя игроками и авторами голов из других французских клубов – Алексисом Санчесом («Марсель»), Кевином Гамейро («Страсбург»), Теремом Моффи («Лорьян») и Райаном Шерки («Лион»).

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря Лига 1 ушла на паузу в связи с чемпионатом мира по футболу. Поэтому лучший гол выбирают за два месяца – ноябрь и декабрь.