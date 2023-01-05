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Чемпионат Франции. Лига 1

Кечинов назвал единственную проблему Головина

05 Января 2023 • 22:44 Комментировать
Лорьян
...
Монако
11.01 23:00

Бывший спартаковец Валерий Кечинов порассуждал о проблемах российского полузащитника «Монако» Александра Головина, которые могут у него возникнуть при переходе в более сильный европейский клуб.

«Единственное, что его сейчас держит — травмы. Но если у него будет в порядке со здоровьем, то он готов к серьёзному клубу», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Эксперт добавил, что Головин – талантливый и мастеровитый парень. Это доказывает его игра.

В текущем сезоне у Головина набралось уже четыре гола и пять ассистов за «Монако» в двух турнирах – в Лиге 1 и в Лиге Европы УЕФА. Последний на данный момент гол за монегасков Головин забил 1 января, поразив дальним ударом ворота «Бреста». Игра так и закончилась – 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Александр Головин
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ЛОРЬЯН МОНАКО
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