Силкин похвалил Головина за игру в «Монако»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Россиянин показывает успехи в Лиге 1 и помогает своими действиями зарабатывать монегаскам ценные очки.

«Для топовых клубов набирать очки пять матчей — это не показатель. Гранды хотят, чтобы игрок их усилил. Но он молодец, что набирает очки, ведь этого от него все и ждут», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, что за последние пять матчей чемпионата Франции у Головина три забитых гола и два ассиста. Последний на данный момент гол он забил в ворота «Бреста» 1 января и добыл для своего клуба ценную победу с минимальным счётом – 1:0.