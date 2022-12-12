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Чемпионат Германии. Бундеслига

Навас и Ливакович - кандидаты на место Нойера

12 Декабря 2022 • 01:57 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

«Бавария» неожиданно потеряла из-за тяжелой травмы Мануэля Нойера, и теперь перед гегемоном немецкого футбола встал вопрос о достойной замене Нойера - впереди матчи плей-офф Лиги чемпионов, это ответственные игры.

В качестве замены рассматриваются две кандидатуры - это, как мы уже сообщали, выступающий в загребском «Динамо» Доминик Ливакович, который громко заявил о себе на чемпионате мира, а также Кейлор Навас.

Голкипер из Коста-Рики оказался на скамейке запасных в «ПСЖ» и теперь не против получать больше игровой практики, но для этого ему надо будет договориться с мюнхенцами и убедить их в полезности своих услуг, сообщает ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Кейлор Навас Доминик Ливакович
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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