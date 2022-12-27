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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» может заменить Дюмфриса игроком «Баварии»

27 Декабря 2022 • 14:24 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
1 2.25 X 3.40 2 3.25
04.01 22:45

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «нерадзурри» видит в марокканце качественную замену Дензелу Дюмфрису, который в скором времени может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что интерес к нидерландцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».  

Действующий контракт 25-летнего Мазрауи с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе мюнхенской команды 18 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Нуссер Мазрауи Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
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