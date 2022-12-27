«Интер» может заменить Дюмфриса игроком «Баварии»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «нерадзурри» видит в марокканце качественную замену Дензелу Дюмфрису, который в скором времени может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что интерес к нидерландцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт 25-летнего Мазрауи с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе мюнхенской команды 18 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.