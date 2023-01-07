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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи может пропустить первый матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

07 Января 2023 • 10:31 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи может не принять участие в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который пройдёт на «Парк де Пренс». По информации от журналиста Адриена Гренье, марокканец может не успеть восстановиться до 14 февраля.

Напомним, Мазрауи получил травму в полуфинале чемпионата мира, когда его сборная Марокко встречалась с Францией. До начала мундиаля Нуссер был основным в составе «Баварии».

Мазрауи оказался в Мюнхене этим летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса». Игроком ранее также интересовалась «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Нуссер Мазрауи
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