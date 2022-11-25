«Бавария» пополнила список претендентов на футболиста сборной Нидерландов

Мюнхенская «Бавария» готова побороться за подписание вингера сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо.

23-летний футболист забил два мяча в двух матчах нынешнего чемпионата мира, чем лишь усилил интерес к себе со стороны европейских грандов. Помимо «Манчестер Юнайтед», с лета считающегося главным претендентом на Гакпо, в числе заинтересованных фигурирует «Бавария», информирует журналист Марко Тиммер. Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» также следят за ситуацией. Представители новой звезды нидерландской сборной обсудят потенциальный трансфер после завершения мундиаля.

Коди Гакпо забил 13 голов и 17 раз ассистировал в 24 поединках за ПСВ в текущем сезоне.