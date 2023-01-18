Зоммер может покинуть «Баварию» уже через полгода, если Нойер вернёт прежнюю форму

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер близок к подписанию контракта с «Баварией».

В ближайшее время швейцарец пройдёт медосмотр и официально станет игроком мюнхенского гранда. Долгосрочное будущее 34-летнего вратаря пока остаётся под вопросом: в нынешнем сезоне он будет заменять Мануэля Нойера, выбывшего из-за травмы до конца кампании, а уже летом клуб может рассмотреть его продажу, информирует Bild. Всё будет зависеть от того, насколько быстро Нойер наберёт оптимальную форму, и от желания самого Зоммера исполнять роль дублёра немецкого кипера.

Трансфер Янна Зоммера обойдётся «Баварии» приблизительно в 8 млн евро.