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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер может покинуть «Баварию» уже через полгода, если Нойер вернёт прежнюю форму

18 Января 2023 • 21:13 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер близок к подписанию контракта с «Баварией».

В ближайшее время швейцарец пройдёт медосмотр и официально станет игроком мюнхенского гранда. Долгосрочное будущее 34-летнего вратаря пока остаётся под вопросом: в нынешнем сезоне он будет заменять Мануэля Нойера, выбывшего из-за травмы до конца кампании, а уже летом клуб может рассмотреть его продажу, информирует Bild. Всё будет зависеть от того, насколько быстро Нойер наберёт оптимальную форму, и от желания самого Зоммера исполнять роль дублёра немецкого кипера.

Трансфер Янна Зоммера обойдётся «Баварии» приблизительно в 8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Мануэль Нойер Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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