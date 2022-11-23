Вирц остаётся целью «Баварии»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц остаётся на радаре у мюнхенской «Баварии». По информации от Sport Bild, команда Юлиана Нагельсманна всё ещё не исключает приобретение талантливого хавбека.

Напомним, Вирц пропустил длительный срок из-за серьёзной травмы, после которой лишь недавно успел вернуться в строй. Хоть Флориана и связывает контракт с «Байером» до 2027 года, клуб может потерять футболиста, если не квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Вирц пока не успел провести ни одного матча в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. В прошлом сезоне на счету хавбека было 7 голов и 10 ассистов в 24 матчах чемпионата Германии.