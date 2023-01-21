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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «РБ Лейпцига» подвёл итоги матча с «Баварией»

21 Января 2023 • 06:54 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Бавария
окончен

Рулевой «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о результате вчерашнего матча против мюнхенской «Баварии». Поединок 16-го тура немецкой Бундеслиги завершился вничью со счетом 1:1.

«Первый тайм мне не понравился. «Бавария» серьезно нас поддавливала до перерыва. Однако затем мы смогли отыграться. Вторую половину «РБ Лейпциг» провел лучше, чем соперник. Мы смогли набрать очко в игре с сильным соперником», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

После этого матча «Бавария» набрала 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В свою очередь «РБ Лейпциг» с 29 баллами занимает третье место.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Марко Розе
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