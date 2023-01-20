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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фёллер сменит Бирхоффа на посту директора сборной Германии

20 Января 2023 • 00:04 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
Через 20 ч. 54 мин.

Руди Фёллер придёт на смену Оливеру Бирхоффу на посту директора «бундестим», сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза (DFB). К своим новым обязанностям менеджер приступит с 1 февраля.

Бирхофф, напомним, оставил эту должность вследствие провального выступления сборной Германии на чемпионате в Катаре. Немцы, напомним, не вышли из группы Е, пропустив вперёд японцев и испанцев.

Фёллер выступал за сборную Германии 12 лет – с 1982 по 1994 годы и стал с «бундестим» чемпионом мира по футболу – случилось это в 1990 году. А с 2000 по 2004 год Фёллер возглавлял сборную Германии в качестве главного тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер Оливер Бирхофф
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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