Фёллер сменит Бирхоффа на посту директора сборной Германии

Руди Фёллер придёт на смену Оливеру Бирхоффу на посту директора «бундестим», сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза (DFB). К своим новым обязанностям менеджер приступит с 1 февраля.

Бирхофф, напомним, оставил эту должность вследствие провального выступления сборной Германии на чемпионате в Катаре. Немцы, напомним, не вышли из группы Е, пропустив вперёд японцев и испанцев.

Фёллер выступал за сборную Германии 12 лет – с 1982 по 1994 годы и стал с «бундестим» чемпионом мира по футболу – случилось это в 1990 году. А с 2000 по 2004 год Фёллер возглавлял сборную Германии в качестве главного тренера.