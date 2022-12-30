Хёнесс: «Никогда не забуду, как восхищался игрой Пеле в 1970 году, он был словно из другой вселенной»

Известный немецкий экс-футболист и почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс вспомнил игру Пеле.

Легендарный бразилец скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

«Никогда не забуду, как в 1970 году я смотрел чемпионат мира по телевизору, восхищаясь игрой Пеле. Весь мир был в восторге от этого уникального футболиста. Казалось, будто он из другой вселенной. Пеле был подарком свыше всей футбольной семье, всей нашей планете», – высказался Хёнесс, слова которого приводят немецкие СМИ.

Пеле стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Всего на его счету 77 голов в 92 матчах за национальную команду.