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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс: «Никогда не забуду, как восхищался игрой Пеле в 1970 году, он был словно из другой вселенной»

30 Декабря 2022 • 01:38 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Известный немецкий экс-футболист и почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс вспомнил игру Пеле.

Легендарный бразилец скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

«Никогда не забуду, как в 1970 году я смотрел чемпионат мира по телевизору, восхищаясь игрой Пеле. Весь мир был в восторге от этого уникального футболиста. Казалось, будто он из другой вселенной. Пеле был подарком свыше всей футбольной семье, всей нашей планете», – высказался Хёнесс, слова которого приводят немецкие СМИ.

Пеле стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Всего на его счету 77 голов в 92 матчах за национальную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Пеле Сборная Бразилии Ули Хенесс
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