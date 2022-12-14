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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус: «Нойер повёл себя безответственно»

14 Декабря 2022 • 08:10 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер решил развлечься после неудачи на чемпионате мира и надел лыжи - но это закончилось плачевно. Не столь плачевно, конечно же, как для его еще более знаменитого соотечественника Михаэля Шумахера, но, тем не менее, из-за перелома ноги Нойеру придется пропустить немало времени. Легендарный Лотар Маттеус считает его поведение безответственным:

- Я понимаю, что игроку хочется развлечься, покататься на лыжах, это отдых. И мне нравится это. Но Нойер - действующий спортсмен. Он не может так рисковать. То, что он сделал - это как выехать на заснеженную трассу на летней резине, - считает Маттеус, слова которого цитирует Goal. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Лотар Маттеус
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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