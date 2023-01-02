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Коман: «Тель – выдающийся игрок для своего возраста»

02 Января 2023 • 01:35 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Вингер «Баварии» Кингсли Коман считает, что Матис Тель очень хорош для своих лет.

17-летний нападающий пополнил ряды мюнхенцев минувшим летом, перебравшись из «Ренна» за 20 млн евро. В нынешней кампании Тель появился на поле 12 раз (лишь дважды – в старте), отметившись четырьмя забитыми мячами.

«Тель – выдающийся для своего возраста игрок, он очень уверен в себе, – делится мыслями о юном соотечественнике Коман. – Я стараюсь помогать ему всеми силами, ведь в таком возрасте все нуждаются в поддержке, и он пока не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Мюнхен стал для меня домом, и я стараюсь сделать так, чтобы Матис, как и я, успешно адаптировался здесь», – цитирует Kicker Комана.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Матис Тель
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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