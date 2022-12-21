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«Челси» опережает «Реал» в борьбе за Гвардиола

21 Декабря 2022 • 13:40 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Лондонский «Челси» пока находится в более выгодной позиции, чем мадридский «Реал» в борьбе за защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Об этом утверждает журналист Матео Моретто в социальных сетях.

По сведениям источника, «Челси» опережает остальных конкурентов, так как ведёт переговоры на протяжение более длительного срока. «Пенсионеры» хотели подписать хорвата ещё летом за 90 миллионов евро, но их предложение было отклонено.

Позиции «Челси» в переговорах с «РБ Лейпцигом» могут укрепиться после того, как «пенсионеры» объявили о назначении Кристофера Вивелла на пост технического директора. Напомним, немец ранее занимал аналогичный пост в стане «быков».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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