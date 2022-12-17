«Челси» закрыл сделку по трансферу Нкунку на 100%

«Челси» полностью согласовал трансфер нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все необходимые документы для осуществления сделки были подписаны. Француз присоединится к «синим» летом 2023 года.

Ранее известный инсайдер Николо Скира также сообщал, что контракт 25-летнего форварда с английским клубом будет рассчитан до 2028 года, а сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Нкунку провёл за «РБ Лейпциг» 23 матча, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.