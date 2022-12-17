Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» закрыл сделку по трансферу Нкунку на 100%

17 Декабря 2022 • 15:28 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 9.50
27.12 20:30

«Челси» полностью согласовал трансфер нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все необходимые документы для осуществления сделки были подписаны. Француз присоединится к «синим» летом 2023 года.

Ранее известный инсайдер Николо Скира также сообщал, что контракт 25-летнего форварда с английским клубом будет рассчитан до 2028 года, а сумма трансфера составит 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Нкунку провёл за «РБ Лейпциг» 23 матча, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 80 миллионов евро.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Декабря
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл сделку по трансферу Нкунку на 100%
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ищет нового нападающего после ухода Рондона
13:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Венгер: «Я очень рад за Эмилиано Мартинеса»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» активно следит за Мукоко, но у другого клуба АПЛ больше шансов на трансфер
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться полузащитником сборной Франции
12:39 · Англия. Премьер-лига
Гакпо хочет играть за «МЮ» под руководством тен Хага
12:30 · Англия. Премьер-лига
Тихонов объяснил, почему никто не хочет приглашать Роналду
11:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг очень надеется, что «МЮ» удастся получить правого защитника в январе
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом хотел обменять Вернера и Хадсона-Одои на Нкунку
11:19 · Англия. Премьер-лига
Пулишич не исключил возможный уход из «Челси»
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следующим летом будет искать нового вингера
11:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» активно работает над трансфером Мукоко
10:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» в начале января предложит за Гакпо 50 миллионов евро
10:19 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои останется в «Байере» до конца сезона
Все новости
Рекомендуем