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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Вернер восстанавливается с опережением графика

13 Декабря 2022 • 21:14 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

В начале ноября нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер получил достаточно серьёзную травму голеностопа. Из-за полученного повреждения 26-летний футболист не выступил за сборную Германии на чемпионате мира.  

Как сообщает Bild, восстановление Тимо Вернера протекает с опережением графика. Если всё и дальше будет складываться хорошо, то нападающий сможет сыграть за «РБ Лейпциг» уже в первом матче после зимнего перерыва – 20 января. В этот день «быки» в Бундеслиге будут играть против «Баварии».

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимо Вернер РБ Лейпциг
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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