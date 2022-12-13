​Вернер восстанавливается с опережением графика

В начале ноября нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер получил достаточно серьёзную травму голеностопа. Из-за полученного повреждения 26-летний футболист не выступил за сборную Германии на чемпионате мира.

Как сообщает Bild, восстановление Тимо Вернера протекает с опережением графика. Если всё и дальше будет складываться хорошо, то нападающий сможет сыграть за «РБ Лейпциг» уже в первом матче после зимнего перерыва – 20 января. В этот день «быки» в Бундеслиге будут играть против «Баварии».

На текущий момент «РБ Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.