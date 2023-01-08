Алаба – о травме Нойера: «Он обязательно вернётся на прежний уровень»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поддержал бывшего товарища по мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера.

36-летний голкипер сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска после чемпионата мира, и выбыл из строя до конца сезона.

«Я связался с Мануэлем спустя несколько дней после его травмы, и он был очень позитивно настроен, уже планировал будущее. Я хорошо знаю его, за свою карьеру он неоднократно доказывал, что всегда возвращается – иногда даже более сильным, чем прежде. Я верю, что так произойдёт и в этот раз. Он будет усердно работать. Мануэль уже много лет поддерживает высочайший уровень», – цитирует журналист Тоби Альтсхеффль австрийца.