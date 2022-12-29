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Эмболо: «Зоммер способен заиграть в любом топ-клубе»

29 Декабря 2022 • 16:43 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
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31.12 15:30

Нападающий «Монако» Брель Эмболо оценил шансы своего партнёра по сборной Швейцарии Янна Зоммера перейти в мюнхенскую «Баварию». Напомним, в данный момент голкипер выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию», где ранее также играл и Эмболо. «Бавария» хочет заполучить 34-летнего вратаря на замену Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Он великолепный голкипер с отличным характером. У меня нет сомнений, что Зоммер способен заиграть в любом топ-клубе», – заявил Эмболо в интервью немецкому журналисту Тоби Альтшулю.

В услугах Зоммера также заинтересован «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага хочет пригласить швейцарца на роль основного вратаря следующим летом, когда у Янна закончится контракт с «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Манчестер Юнайтед Боруссия Мёнхенгладбах Брель Эмболо Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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