Салихамиджич: «Де Лигт должен сыграть с «РБ Лейпцигом»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что защитник команды Маттейс де Лигт должен быть готов к матчу с «РБ Лейпцигом», который состоится 20 января в рамках Бундеслиги.

«Маттейс отдыхал всего два дня. В данный момент я могу сказать, что на следующей неделе он будет 100% готов принять участие в матче с «РБ Лейпцигом». Мы каждый день проверяем состояние де Лигта», – цитирует Салихамиджича журналист Максимилиан Кох.

Напомним, де Лигт присоединился к «Баварии» этим летом, перейдя из туринского «Ювентуса». На счету нидерландца один гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.