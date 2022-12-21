Салихамиджич: «Возвращение Нюбеля стало бы лучшим решением, но последнее слово остаётся за «Монако»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в очередной раз прокомментировал ситуацию касательно поиска нового голкипера. Напомним, мюнхенцы в срочном порядке ищут вратаря из-за травмы Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне.

«Очень важно найти лучшее решение на краткосрочной основе. Мы хотим бороться за все трофеи в этом сезоне и изучаем все возможные сценарии. Конечно, возвращение Нюбеля стало бы лучшим решением, но последнее слово остаётся за «Монако», – цитирует Салихамиджича Bild.

Напомним, Нюбель выступает за «монегасков» на правах аренды. Французский клуб требует компенсацию, чтобы отправить немца обратно в «Баварию».