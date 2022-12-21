Мюллер будет играть нападающего во второй половине сезона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн хочет задействовать Томаса Мюллера на позиции нападающего во второй половине сезона. Об этом сообщает немецкий журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.

Напомним, Мюллер уже несколько лет играет в «Баварии» на позиции «десятки», так как в последние годы место нападающего было занято Робертом Левандовски, который всегда показывал хорошую результативность. Тем не менее, после ухода поляка в «Барселону» у мюнхенцев возникли проблемы.

Сообщается, что Мюллер может играть единственного нападающего, либо же составить пару Эрику Чупо-Мотингу в паре форвардов.