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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» возобновила переговоры по Зоммеру

15 Января 2023 • 21:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер всё ещё может оказаться в «Баварии».

Ранее стало известно о нежелании гладбахцев расставаться со швейцарцем в зимнее трансферное окно, однако проблемы с вратарской позицией вынудили «Баварию» действовать решительнее. По информации журналиста Андреаса Бёни, мюнхенский гранд возобновил переговоры с «Боруссией» по Зоммеру, стороны могут согласовать переход уже в ближайшие дни. Стоимость трансфера оценивается в 5-6 млн евро плюс 1-2 млн в качестве бонусов.

Контракт Янна Зоммера с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает через полгода. В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провёл 11 матчей, пропустив 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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