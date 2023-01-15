«Бавария» возобновила переговоры по Зоммеру

Голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Янн Зоммер всё ещё может оказаться в «Баварии».

Ранее стало известно о нежелании гладбахцев расставаться со швейцарцем в зимнее трансферное окно, однако проблемы с вратарской позицией вынудили «Баварию» действовать решительнее. По информации журналиста Андреаса Бёни, мюнхенский гранд возобновил переговоры с «Боруссией» по Зоммеру, стороны могут согласовать переход уже в ближайшие дни. Стоимость трансфера оценивается в 5-6 млн евро плюс 1-2 млн в качестве бонусов.

Контракт Янна Зоммера с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает через полгода. В нынешнем сезоне 34-летний вратарь провёл 11 матчей, пропустив 14 голов.