«Бавария» продлила контракт с Ибрагимовичем

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с молодым и талантливым полузащитником Ибрагимовичем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Теперь контракт 17-летнего немецкого спортсмена Арийона Ибрагимовича с одним из главных немецких клубов будет действовать до 2025 года.

О подписании игроком контракта с главной командой «Баварии» сообщалось ещё 20 декабря прошлого года.

Мюнхенский коллектив после 15 проведённых поединков лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 34 очка и отрываясь от ближайшего преследователя в лице «Фрайбурга» на четыре балла.