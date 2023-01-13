Трапп: «Желаю Нойеру скорейшего выздоровления»

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп пожелал скорейшего выздоровления вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру, который больше не сыгарет в этом сезоне из-за перелома ноги.

«Мануэль получил травму, а не завершил карьеру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Конечно, я читал то, что писали в прессе, но я не обращаю внимание на подобные вещи. Сейчас только середине сезона», – цитирует Траппа издание Kicker.

Напомним, Трапп мог стать краткосрочной заменой Нойеру в «Баварии», но игрок отказался покидать «Айнтрахт». Тем более, сделка была бы не совсем бюджетной для руководства мюнхенцев.