В «Баварии» не очень верят в трансфер Кейна

Мюнхенская «Бавария» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, но сделка пока выглядит маловероятной. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Рафаэль Хонигштейн, представляющий издание The Athletic.

Отмечается, что «Бавария» ведёт переговоры с окружением Кейна, чтобы разузнать о настроении самого футболиста. Судя по тому, что услышали представители мюнхенского клуба, следующим летом будет очень тяжело заключить сделку, даже несмотря на то, что к тому моменту у Гарри будет оставаться год по контракту с «Тоттенхэмом».

Альтернативой Кейну является Маркус Тюрам из гладбахской «Боруссии», который летом станет свободным агентом.