Кроос отказывается возвращаться в «Баварию»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался возвращаться в «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий гранд заинтересован в трансфере Крооса, однако сам 32-летний футболист не захотел возвращаться в «Баварию», за которую выступал с 2007 по 2014 год, успев выиграть с мюнхенцами Лигу чемпионов.

Действующий контракт немецкого хавбека с испанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провёл в составе «сливочных» 18 матчей, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.