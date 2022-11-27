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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос отказывается возвращаться в «Баварию»

27 Ноября 2022 • 13:12 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отказался возвращаться в «Баварию», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий гранд заинтересован в трансфере Крооса, однако сам 32-летний футболист не захотел возвращаться в «Баварию», за которую выступал с 2007 по 2014 год, успев выиграть с мюнхенцами Лигу чемпионов.

Действующий контракт немецкого хавбека с испанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос провёл в составе «сливочных» 18 матчей, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Тони Кроос
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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