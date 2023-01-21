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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» и «Бавария» не определили сильнейшего, открывая вторую часть сезона

21 Января 2023 • 00:27 Комментировать
РБ Лейпциг
1:1
Бавария
окончен

В пятницу наконец-то возобновился чемпионат Германии по футболу. Первыми на поле вышли лучшие команды концовки первой части сезона, «РБ Лейпциг» и «Бавария». Несмотря на яркую вывеску, соперники создали не так уж и много. Уже в дебюте Серж Гнабри ворвался в штрафную слева и рикошетом от ноги защитника послал мяч в штангу. Под конец тайма пошли голы. Леон Горецка замкнул левую стойку после скидки от Эрика Чупо-Мотинга, но зафиксирован офсайд. А вот комбинация Гнабри и Чупо-Мотинга с ударом из пределов вратарской была разыграна по правилам - 0:1. После перерыва «быки» быстро отыгрались - Доминик Собослаи у вратарской сбросил мяч на Марселя Хальстенбергера, удар в касание и 1:1. Кингсли Коман вывел на отличную позицию Чупо-Мотинга, который нанес удар в оппонента.

Ничья в итоге, «Бавария» лидирует с отрывом в пять очков от «Фрайбурга», в шести очках позади «РБ Лейпциг».

Протокол игры  
РБ Лейпциг1:1Бавария
  37'Чупо-Мотинг Эрик (0:1)
(1:1) Хальстенберг Марсель52'  
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 83' (Клостерманн Лукас ( 83') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХальстенберг МарсельСобослаи ДоминикЛаймер Конрад  71'Шлагер Ксавер  41'Ольмо Дани 82' (Айдара Амаду ( 82') Андре СилваФорсберг Эмиль 67' (Вернер Тимо ( 67')
Запасные: Раум ДавидКампль КевинНюланд ЭрьянДиалло АбдуХенрихс БенджаминПоульсен Юссуф
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано Дайо  66'Де Лигт МаттейсДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка Леон  52'Сане ЛеройМусиала Джамал  35' 68' (Коман Кингсли ( 68') Гнабри Серж 83' (Мюллер Томас ( 83') Чупо-Мотинг Эрик 85' (Тель Матис ( 85')
Запасные: Ваннер ПаульУльрайх СвенМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиСтанишич ЙосипЗабитцер МарсельГравенберх Райан
20 января. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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