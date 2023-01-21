«РБ Лейпциг» и «Бавария» не определили сильнейшего, открывая вторую часть сезона

В пятницу наконец-то возобновился чемпионат Германии по футболу. Первыми на поле вышли лучшие команды концовки первой части сезона, «РБ Лейпциг» и «Бавария». Несмотря на яркую вывеску, соперники создали не так уж и много. Уже в дебюте Серж Гнабри ворвался в штрафную слева и рикошетом от ноги защитника послал мяч в штангу. Под конец тайма пошли голы. Леон Горецка замкнул левую стойку после скидки от Эрика Чупо-Мотинга, но зафиксирован офсайд. А вот комбинация Гнабри и Чупо-Мотинга с ударом из пределов вратарской была разыграна по правилам - 0:1. После перерыва «быки» быстро отыгрались - Доминик Собослаи у вратарской сбросил мяч на Марселя Хальстенбергера, удар в касание и 1:1. Кингсли Коман вывел на отличную позицию Чупо-Мотинга, который нанес удар в оппонента.

Ничья в итоге, «Бавария» лидирует с отрывом в пять очков от «Фрайбурга», в шести очках позади «РБ Лейпциг».