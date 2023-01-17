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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» М отклонила предложение «Баварии» по Зоммеру

17 Января 2023 • 01:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
20.01 22:30

«Боруссия» Мёнхенгладбах ответила отказом на предложение «Баварии» по голкиперу Янну Зоммеру.

Мюнхенцы отчаянно пытаются подписать замену выбывшему до конца сезона из-за травмы Мануэлю Нойеру, однако все попытки терпят неудачу. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» предложила «Боруссии» за Зоммера 8 млн евро фиксированных выплат и ещё 1 млн в виде бонусов, однако руководство гладбахцев отказалось продавать 34-летнего швейцарца.

По окончании сезона Янн Зоммер может стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Боруссией» Мёнхенгладбах истекает в июне. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги опытный вратарь пропустил 14 голов в 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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