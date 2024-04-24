«Бавария» хочет переманить игрока из «Байера»

«Бавария» изучает варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд рассчитывает подписать защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера».

Отмечается, что в «Баварии» впечатлены выступлениями Та в нынешнем сезоне. При этом у 28-летнего футболиста есть и другие варианты. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере ближайшим летом.

Действующий контракт Джонатана Та с «Байером» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в этом сезоне «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории.