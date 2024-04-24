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«Бавария» хочет переманить игрока из «Байера»

24 Апреля 2024 • 19:08 Комментировать

«Бавария» изучает варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд рассчитывает подписать защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера».

Отмечается, что в «Баварии» впечатлены выступлениями Та в нынешнем сезоне. При этом у 28-летнего футболиста есть и другие варианты. Он готов сделать следующий шаг в своей карьере ближайшим летом.

Действующий контракт Джонатана Та с «Байером» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что в этом сезоне «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории.

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Бавария Джонатан Та Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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