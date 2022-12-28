Переговоры «Баварии» с «Монако» по возвращению Нюбеля так и не сдвинулись с мёртвой точки

Мюнхенская «Бавария» до сих пор не может договориться с «Монако», чтобы вернуть из аренды своего голкипера Александра Нюбеля. По информации от L’Equipe, переговоры между обеими сторонами в последние дни совсем не продвигаются.

Сделка сейчас видится сложно, потому что «Монако» нужно незамедлительно найти немцу замену. Более того, сам Нюбель требует гарантию стабильной игровой практики, чего не могут обещать ему в Мюнхене.

Если Александр вернётся в «Баварию», то во второй половине сезона он гарантировано будет основным, ведь Мануэль Нойер больше не сыграет в этой кампании из-за перелома ноги.