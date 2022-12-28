Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Переговоры «Баварии» с «Монако» по возвращению Нюбеля так и не сдвинулись с мёртвой точки

28 Декабря 2022 • 16:02 Комментировать
Осер
...
Монако
1 4.80 X 4.05 2 1.70
Через 1 ч. 20 мин.

Мюнхенская «Бавария» до сих пор не может договориться с «Монако», чтобы вернуть из аренды своего голкипера Александра Нюбеля. По информации от L’Equipe, переговоры между обеими сторонами в последние дни совсем не продвигаются.

Сделка сейчас видится сложно, потому что «Монако» нужно незамедлительно найти немцу замену. Более того, сам Нюбель требует гарантию стабильной игровой практики, чего не могут обещать ему в Мюнхене.

Если Александр вернётся в «Баварию», то во второй половине сезона он гарантировано будет основным, ведь Мануэль Нойер больше не сыграет в этой кампании из-за перелома ноги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Нюбель Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСЕР МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
16:02 · Германия. Бундеслига
Переговоры «Баварии» с «Монако» по возвращению Нюбеля так и не сдвинулись с мёртвой точки
13:23 · Германия. Бундеслига
Тюрам будет зарабатывать в «Интере» 5 миллионов евро в год
12:45 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама
11:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовит новый контракт для Мусиалы
11:41 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Бавария» – фавориты на трансфер Зоммера
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» опережает «Ливерпуль» в борьбе за Беллингема 1
08:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» заинтересовалась нападающим сборной Франции
02:26 · Германия. Бундеслига
«Реал» может оформить покупку Беллингема гораздо раньше, чем ожидалось
00:09 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» хочет пригласить бывшего помощника Нагельсманна
27 Декабря
23:47 · Германия. Бундеслига
Шик вернётся в «Байер» после травмы в январе
23:34 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» нашла применение Кнауффу
22:18 · Германия. Бундеслига
Вернер, Мане и Геррейру - в тройке самых подешевевших игроков Бундеслиги в 2022 году
22:11 · Германия. Бундеслига
Гвардиол – самый подорожавший игрок Бундеслиги в 2022 году
21:32 · Германия. Бундеслига
Зоммер прокомментировал слухи о переходе в «Баварию»
17:39 · Германия. Бундеслига
Агент Лунёва: «Вариант возвращения в РПЛ не рассматривается»
Все новости
Рекомендуем