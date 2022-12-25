Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера»

25 Декабря 2022 • 11:50 Комментировать
Осер
...
Монако
1 4.40 X 3.85 2 1.75
28.12 19:00

Экс-тренер вратарей «Монако» Ватрослав Михачич высказался о голкипере монегасков Александре Нюбеле, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии».

По мнению Михачича, в будущем 26-летний футболист способен достичь уровня голкипера немецкого гранда и сборной Германии Мануэля Нойера при условии, что с Нюбелем будут работать грамотные специалисты.  

«Нюбель — умный голкипер, который хорошо читает игру и предвидит опасные ситуации. Нойер стал одним из лучших вратарей современности благодаря усердной работе с грамотными специалистами и большому количеству сложных матчей», — цитирует Михачича Bild.

В нынешнем сезоне Нюбель провёл за «Монако» 23 матча, пропустив 33 мяча и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявлял, что Нюбель может заменить травмированного Нойера в составе мюнхенской команды. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Мануэль Нойер Александр Нюбель Ватрослав Михачич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСЕР МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
11:50 · Германия. Бундеслига
Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «МЮ» или «Манчестер Сити»: назван фаворит на трансфер Гвардиола
10:27 · Германия. Бундеслига
«Фиорентина» нашла нового форварда в Бундеслиге
09:45 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» не отпустит своего таланта в «Баварию»
09:11 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» выбирает из двух нападающих замену Фелишу
08:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла вратаря на замену Нойеру
08:26 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о трансфере Гвардиола
24 Декабря
23:12 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн - о первой части сезона: «Несмотря на спад, мы сыграли отличные матчи»
19:20 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выбирает между тремя топ-защитниками
16:46 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Мёнхенгладбах хочет продать Тюрама в январе за 10 миллионов евро
15:58 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» намерен заработать на продаже Гвардиола больше 100 миллионов евро 1
14:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии» считает, что оставить Флика на посту главного тренера сборной Германии было правильным
13:43 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» 4
12:00 · Германия. Бундеслига
Тренерский штаб «Баварии» впечатлён работой Теля на тренировках
10:22 · Германия. Бундеслига
Аконо стал игроком молодёжной команды «Боруссии» 1 официально
Все новости
Рекомендуем