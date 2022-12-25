Бывший тренер вратарей «Монако»: «Нюбель может достичь уровня Нойера»

Экс-тренер вратарей «Монако» Ватрослав Михачич высказался о голкипере монегасков Александре Нюбеле, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии».

По мнению Михачича, в будущем 26-летний футболист способен достичь уровня голкипера немецкого гранда и сборной Германии Мануэля Нойера при условии, что с Нюбелем будут работать грамотные специалисты.

«Нюбель — умный голкипер, который хорошо читает игру и предвидит опасные ситуации. Нойер стал одним из лучших вратарей современности благодаря усердной работе с грамотными специалистами и большому количеству сложных матчей», — цитирует Михачича Bild.

В нынешнем сезоне Нюбель провёл за «Монако» 23 матча, пропустив 33 мяча и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявлял, что Нюбель может заменить травмированного Нойера в составе мюнхенской команды.