Головин: «На раскачку времени нет, очень хорошо, что смогли вырвать победу над «Осером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался после победы над «Осером» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

«Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам. На раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Футболист отметил, что товарищеские матчи нельзя сравнивать с играми чемпионата, ведь в лиге идет борьба за очки, за место, поэтому необходимо сразу включаться.

26-летний хавбек не попал в стартовый состав в матче с «Осером», но вышел на замену в перерыве и записал на свой счет одну голевую передачу.