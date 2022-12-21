Хунтелаар может стать техническим директором «Монако»

Бывший нападающий нидерландской сборной Клаас-Ян Хунтелаар нашёл административную работу в европейском топ-клубе.

По информации Telegraaf, экс-форвард «Шальке» может стать новым техническим директором «Монако». Отметим, что ранее нидерландец находился в тренерском штабе амстердамского «Аякса» после завершения профессиональной карьеры в 2021 году. Последней командой в карьере вице-чемпиона мира был гельзенкирхенский коллектив.

После 15 туров французской Лиги 1 «монегаски» находятся на шестой строчке, набрав 27 баллов.