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Чемпионат Франции. Лига 1

Хунтелаар может стать техническим директором «Монако»

21 Декабря 2022 • 19:58 Комментировать
Осер
...
Монако
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28.12 19:00

Бывший нападающий нидерландской сборной Клаас-Ян Хунтелаар нашёл административную работу в европейском топ-клубе.

По информации Telegraaf, экс-форвард «Шальке» может стать новым техническим директором «Монако». Отметим, что ранее нидерландец находился в тренерском штабе амстердамского «Аякса» после завершения профессиональной карьеры в 2021 году. Последней командой в карьере вице-чемпиона мира был гельзенкирхенский коллектив.

После 15 туров французской Лиги 1 «монегаски» находятся на шестой строчке, набрав 27 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Клаас-Ян Хунтелаар
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ОСЕР МОНАКО
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