«Челси» очень близок к трансферу защитника «Монако»

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль с большой долей вероятности скоро отправится в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «монегаски» ведут продвинутые переговоры по трансферу футболиста в лондонский «Челси».

Сумма перехода должна составить около 35-40 миллионов евро. Обе стороны надеются закрыть сделку в ближайшее время. Вполне вероятно, что трансфер Бадьяшиля исключит возможный переход в команду Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига», которого связывали с переездом на «Стэмфорд Бридж» летом 2023 года.

Бадьяшиль в нынешнем сезоне записал на свой актив два забитых гола в 11 поединках чемпионата Франции. Ранее футболист был интересен «Манчестер Юнайтед».