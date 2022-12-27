Агент Головина: «У Александра всё хорошо, он готовится к чемпионату»

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о подготовке хавбека ко второй части сезона.

«У Александра всё хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме. У «Монако» домашняя игра первого января. Но нет никаких проблем», — рассказал агент в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, Головин уже привык играть в Новый год.

Напомним, что следующий поединок «Монако» проведёт в среду, 28 декабря, против «Осера» в рамках французской Лиги 1. В нынешней кампании российский полузащитник забил три гола при четырёх ассистах в 22 матчах.