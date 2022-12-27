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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина: «У Александра всё хорошо, он готовится к чемпионату»

27 Декабря 2022 • 14:44 Комментировать
Осер
...
Монако
1 4.40 X 3.90 2 1.75
28.12 19:00

Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о подготовке хавбека ко второй части сезона.

«У Александра всё хорошо. Он готовится к чемпионату. Он пребывает в хорошем настроении и хорошей форме. У «Монако» домашняя игра первого января. Но нет никаких проблем», — рассказал агент в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, Головин уже привык играть в Новый год.

Напомним, что следующий поединок «Монако» проведёт в среду, 28 декабря, против «Осера» в рамках французской Лиги 1. В нынешней кампании российский полузащитник забил три гола при четырёх ассистах в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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ОСЕР МОНАКО
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