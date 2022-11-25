Агент Головина: «В «Монако» очень тепло относятся к Саше»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал самое свежее достижение футболиста. 46% проголосовавших в опросе фанатов монегасков признали его игроком месяца в клубе.

«Он заслужил это своим отношением и работой на тренировках и играх, постоянно выкладывается на максимум. Болельщики клуба очень тепло относятся к Саше, так как видят это», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

У Александра Головина в ноябре гол и два ассиста в трёх матчах за клуб. Всего в сезоне у него три гола и три голевых передачи в 14 матчах. За «Монако» 26-летний россиянин выступает с 2018 года.