Агент: Головин вышел на замену и перевернул игру с «Осером»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался после победы команды над «Осером» (3:2).

«Все, кто смотрел этот матч, особенно болельщики «Монако», оценили игру Саши соответствующе. Человек вышел и перевернул игру вместе с Бен Сехиром», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Агент футболиста отметил, что Головин ответственно подходит к каждому матчу и каждой тренировке, он постоянно работает над собой и прогрессирует.

26-летний хавбек вышел на замену сразу после перерыва и записал на свой счет результативную передачу.