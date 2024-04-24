Мбаппе стал автором рекорда

В среду «ПСЖ» обыграл на выезде «Лорьян» со счётом 4:1 в календарном матче чемпионата Франции. В составе парижан по дублю оформили Усман Дембеле и Килиан Мбаппе.

На счету Мбаппе теперь 26 голов в текущем чемпионате Франции. Как сообщает Stats Foot, Килиан стал первым в истории французским игроком, которому удалось забить более 25+ голов в четырёх сезонах подряд в топ-5 дивизионах.

Мбаппе ранее забил в Лиге 1 27 голов в сезоне 2020/2021, 28 голов в сезоне 2021/2022 и 29 голов в сезоне 2022/2023.

Следующий матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Гавра» на своём поле.