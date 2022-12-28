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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин не попал в основу «Монако» на матч с «Осером»

28 Декабря 2022 • 18:43 Комментировать
Осер
0:0
Монако
1 4.80 X 4.05 2 1.70
1-й тайм

В среду «Монако» будет проводить гостевой матч чемпионата Франции против «Осера». Рулевой монегасков Филипп Клеман принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Нюбель, Агилар, Марипан, Сарр, Якобс, Желсон, Камара, Матазо, Минамино, Бен-Йеддер, Эмболо.

Российский полузащитник Александр Головин начнёт игру на скамейке запасных. Футболист сборной России сможет усилить игру «Монако» по ходу матча. 

Матч «Осер» - «Монако» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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ОСЕР МОНАКО
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