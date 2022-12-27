Клеман – о Бадьяшиле и Нюбеле: «Их мысли связаны с «Монако»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал слухи о будущем голкипера Александра Нюбеля и защитника Бенуа Бадьяшиля. Напомним, немецкого вратаря связывают с возвращением из аренды в мюнхенскую «Баварию», тогда как француз интересен лондонскому «Челси».

«Их мысли связаны с «Монако». Они оба сейчас тренируются со всеми остальными игроками. Они делают всё ради команды», – сказал Клеман на пресс-конференции.

21-летний Бадьяшиль должен обойтись «Челси» примерно в 35-40 миллионов евро. Лондонский клуб уверен, что сможет заключить сделку в ближайшие дни. В то же время «Монако» ранее требовал два миллиона евро компенсации от «Баварии» за 26-летнего Нюбеля.